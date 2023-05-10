Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amber Heard, İspanya'ya taşındı

Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard'ün oyunculuğu bıraktığı ve Hollywood'u terk ettiği iddia edildi. Boşanma sürecindeki söylemleri nedeniyle prestiji sarsılan ünlü oyuncunun, İspanya'ya taşındığı konuşuluyor

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Amber Heard, İspanya'ya taşındı - Magazin haberleri

    Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile Amber Heard, 15 aylık evliliklerini 2017'de noktalamıştı. Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı.

    Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, kararını açıklamıştı. Haziran ayında Virginia'daki mahkeme jürisi çoğunlukla, 59 yaşındaki aktör Depp'in lehine karara varmıştı.
  • Amber Heard, İspanya'ya taşındı - Magazin haberleri

    İSPANYA'YA YERLEŞTİ

    Eski eşiyle çalkantılı boşanma süreci nedeniyle prestiji sarsılan ve Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Amber Heard hakkında yeni bir söylenti ortaya atıldı. Hollywood'a veda ettiği öne sürülen Heard'ün, İspanya'ya yerleştiği konuşuluyor.
  • Amber Heard, İspanya'ya taşındı - Magazin haberleri

    KARMAŞADAN UZAK KALMAK İSTİYOR

    Başkent Madrid'de kızı Oonagh ile görülen Amber Heard'ün artık Avrupa'da yaşayacağı belirtildi. 'Daily Mail'in haberine göre; İspanyolca konuşabilen Heard, İspanya'da çocuğunu yetiştirmek ve tüm karmaşadan uzak kalmak istiyor.
  • Amber Heard, İspanya'ya taşındı - Magazin haberleri

    "HOLLYWOOD'A DÖNMEK İÇİN ACELESİ YOK"

    Ünlü oyuncuya yakın kaynaklar, "Amber Heard'ün Hollywood'a dönmek için acelesi yok ama doğru zaman ve doğru projeyi bulduğunda dönecektir" ifadelerini kullandı.
  • Amber Heard, İspanya'ya taşındı - Magazin haberleri

    O DA KIRSALA YERLEŞTİ

    Ayrıca Johnny Depp de geçtiğimiz aylarda davanın ardından zamanının büyük bir bölümünü İngiltere'nin Somerset kentinde geçirdiğini söylemişti. Daha sakin ve huzurlu bir hayat sürdürmeyi hedeflediğini belirten 59 yaşındaki oyuncu, şehir hayatından uzaklaşmak ve bir süre kırsalda yaşamak istediğini belirtmişti.
  • Amber Heard, İspanya'ya taşındı - Magazin haberleri

    Johnny Depp, "Kendine has karakteri olan yerleri seviyorum. Birçok farklı yerde evim var ve hepsinin benim için özel bir anlamı var. Yalnızca 'Evlerim var' demiyorum, her birini kullanıyorum çünkü her biri çok özel" demişti.

    Fotoğraflar: AP
  • Amber Heard, İspanya'ya taşındı - Magazin haberleri

    Johnny Depp ile Amber Heard

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.