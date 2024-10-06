Amed SK: 0 - Esenler Erokspor: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Amed SK'yı 4-0 mağlup etti. Hamza Catakovic (3) ve Nurullah Aslan'ın (kk) golleriyle farklı kazanan Esenler Erokspor, puanını 12'ye yükseltti. Amed SK ise haftayı 12 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed SK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Esenler Erokspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 21'de Nurullah Aslan (kk), 36, 53 (p) ve 58. dakikalarda Hamza Catakovic attı.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 12'ye yükseltirken, Amed SK ise 12 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Amed SK, Gençlerbirliği'ne konuk olacak.