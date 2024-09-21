Amed SK: 1 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Amed SK ve Boluspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Amed SK puanını 9'a, Boluspor ise 6'ya yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Amed SK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 65. dakikada Max Gradel attı.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 9'a, Boluspor ise 6'ya yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Diyarbakır temsilcisi, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar, evinde Manisa FK'yı ağırlayacak.