Amed SK: 1 - Serik Spor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed SK, evinde Serik Spor'u 1-0 mağlup etti. 63. dakikada Afena-Gyan'ın golüyle galibiyete uzanan Amed SK, puanını 58'e yükseltti. Serik Spor ise haftayı 29 puanla tamamladı.
Giriş: 07.03.2026 - 21:57 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed SK ile Serik Spor kozlarını paylaştı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Amedspor'a galibiyeti getiren golü 63. dakikada Afena-Gyan attı.
Bu sonuçla birlikte Diyarbakır temsilcisi puanını 58'e çıkarırken, Serik Spor ise 29 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amedspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Serik Spor, Pendikspor'u ağırlayacak.
