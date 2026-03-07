Canlı
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor Amed SK: 1 - Serik Spor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Amed SK: 1 - Serik Spor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed SK, evinde Serik Spor'u 1-0 mağlup etti. 63. dakikada Afena-Gyan'ın golüyle galibiyete uzanan Amed SK, puanını 58'e yükseltti. Serik Spor ise haftayı 29 puanla tamamladı.

        Amedspor, üç puanı tek golle aldı!

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed SK ile Serik Spor kozlarını paylaştı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Amedspor'a galibiyeti getiren golü 63. dakikada Afena-Gyan attı.

        Bu sonuçla birlikte Diyarbakır temsilcisi puanını 58'e çıkarırken, Serik Spor ise 29 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amedspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Serik Spor, Pendikspor'u ağırlayacak.

