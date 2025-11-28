Habertürk
        Amed SK: 2 - Esenler Erokspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Amed SK: 2 - Esenler Erokspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed SK, evinde Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. 78'de Andre Poko ve 87. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne'nin attığı gollerle 1-0'dan geri dönen Amed SK, puanını 29'a çıkardı. Esenler Erokspor ise haftayı 28 puanla tamamladı.

        Giriş: 28.11.2025 - 19:02 Güncelleme: 28.11.2025 - 19:02
        Amed SK, 2. yarıda geriden geldi!
        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed SK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Amed SK oldu.

        Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 78'de Andre Poko ve 87. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne attı. Konuk ekibin tek golünü ise 39. dakikada Mikail Okyar kaydetti.

        Bu sonucun ardından Amed SK puanını 29'a yükseltirken, Esenler Erokspor ise 28 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Ümraniyespor'a konuk olacak. Esenler Erokspor, Sakaryaspor'u ağırlayacak.

