        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor Amed Sportif Faaliyetler'de Sinan Kaloğlu'yla yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler'de Sinan Kaloğlu'yla yollar ayrıldı

        Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldığı açıklandı.

        Giriş: 16.02.2026 - 09:41 Güncelleme: 16.02.2026 - 09:41
        Trendyol 1. Lig'in 3. sırasında yer alan Amed Sportif Faaliyetler, dün sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, ‘’Kulübümüzün bu akşam yaptığı toplantı sonrasında A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz’’ denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs kendi silahıyla intihar etti

        Ankara'nın Haymana ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldüren şahıs kendi silahıyla intihar etti.(İHA)

