Amed Sportif Faaliyetler'de Sinan Kaloğlu'yla yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in 3. sırasında yer alan Amed Sportif Faaliyetler, dün sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ‘’Kulübümüzün bu akşam yaptığı toplantı sonrasında A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz’’ denildi.