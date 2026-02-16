Amed Sportif Faaliyetler'de Sinan Kaloğlu'yla yollar ayrıldı
Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldığı açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 3. sırasında yer alan Amed Sportif Faaliyetler, dün sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ‘’Kulübümüzün bu akşam yaptığı toplantı sonrasında A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz’’ denildi.