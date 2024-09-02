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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti. Kocaelispor 4'te Gökhan Değirmenci, 20'de Muharrem Cinan'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 23:37 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:37
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        Amed, 9 kişilik Kocaeli'yi farklı geçti
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        Trendyol 1. Lig 4. hafta son maçında Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfa'da oynanan müsabakada Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.

        Stat: 11 Nisan

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Serdar Osman Akarsu, Ferhat Çalar

        Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Cassubie, Murat Uçar, Traore, Assombalonga, Sinan Kurt (Dk. 62 Serkan Odabaşoğlu), Mehmet Yeşil (Dk. 33 Çekdar Orhan), Batuhan Tur (Dk. 62 Yılmaz Ceylan), Alberk Koç, N'Koulou, Oktay Aydın (Dk. 69 Uğur Adem Gezer)

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Appindangoye, Pedro, Mıjo (Dk. 8 Harun Tekin), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 60 Yusuf Cihat Çelik), Mendes (Dk. 60 Furkan Gedik), Ahmet Oğuz (Dk. 79 Mehmet Yılmaz), Barış Alıcı (Dk. 46 Yunus Emre Gedik)

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        Goller: Dk. 32 Oktay Aydın, Dk. 63, Dk. 86 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 75 Çekdar Orhan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 52 Vukovic (Kocaelispor)

        Kırmızı kartlar: Dk. 4 Gökhan Değirmenci, Dk. 20 Muharrem Cinan (Kocaelispor)

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