        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor'da 2 ayrılık birden! - Futbol Haberleri

        Amedspor'da 2 ayrılık birden!

        Trendyol 1. Lig'de 43 puanla zirvede bulunan Amed Sportif Faaliyetler, Fernando Andrade ve Cheikhou Kouyate ile yollarını ayırdı.

        Giriş: 28.01.2026 - 15:06 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:06
        Trandyol 1. Ligde oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak topladığı 43 puanla liderlik koltuğunda yer alan Amed Sportif Faaliyetler'de Fernando Andrade ve Cheikhou Kouyate ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

        Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Fernando Andrade ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Fernando’ya formamız altında verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyoruz. Ayrıca, profesyonel futbolcumuz Cheikhou Kouyate ile de karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sona erdirmiştir. Cheikhou Kouyate’nin kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

