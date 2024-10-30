Amedspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor FK'nin teknik direktörü Ersun Yanal, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Teknik direktör Ersun Yanal, Amedspor'la yollarının karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.
Amed Sportif'te teknik direktör Ersun Yanal yeni yönetimin önünü açmak adına görevinden ayrıldı.
Yanal, yaptığı basın açıklamasıyla görevden karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını duyurdu.
ERSUN YANAL'IN PERFORMANSI
Ersun Yanal; Amed Sportif'te görev aldığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 3 mağlubiyet elde etti ve 1.30 puan ortalamasını tutturdu. Yanal'la birlikte Diyarbakır temsilcisi ligin son haftasında iç sahada Pendikspor'a 1-0 yenildi.