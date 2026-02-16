Canlı
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor Amedspor'da Mesut Bakkal dönemi! - Futbol Haberleri

        Amedspor'da Mesut Bakkal dönemi!

        TFF 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştığını duyurdu.

        Giriş: 16.02.2026 - 22:05 Güncelleme: 16.02.2026 - 22:05
        Amedspor'da Mesut Bakkal dönemi!
        Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Mesut Bakkal’a kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

        SEZON BAŞINDAN BU YANA 3. DEĞİŞİKLİK

        Amed Sportif Faaliyetler’de, ligin 8’inci haftasında İmaj Altyapı Vanspor deplasmandan alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı. Dün Sakaryaspor ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından da Sinan Kaloğlu ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Mesut Bakkal, sezon başından bu yana göreve gelen 3’üncü teknik direktör oldu.

