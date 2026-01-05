Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor Amedspor, Florent Hasani’yi açıkladı - Futbol Haberleri

        Amedspor, Florent Hasani’yi açıkladı

        Amed Sportif Faaliyetler, son olarak Boluspor forması giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu Florent Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Giriş: 05.01.2026 - 19:31 Güncelleme: 05.01.2026 - 19:31
        Trendyol 1. Lig'in lideri Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor'da top koşturan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Florent Hasani'yi kadrosuna kattı.

        Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Boluspor forması giyen profesyonel futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalamıştır. Transferimizin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, formamız altında mücadele edecek oyuncumuza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Hasani, bu sezon Boluspor formasıyla attığı 14 golle, Mbaye Diagne'nin ardından gol krallığında ikinci sırayı aldı. Ayrıca Hasani, Antalya’daki kampa katıldı.

