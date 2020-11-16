Fenerbahçe'nin dün Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadele sonrası suratına darbe alan ve elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, bugün ameliyat edildi. Operasyondan sonra durumunun iyi olduğu belirtilen Harun'un, yüzündeki parçalı kırıkların stabil hale getirildiği açıkladın. Bir gece daha hastanede kalacak olan Harun'un, 3 hafta sonra maske ile idmanlara başlaması bekleniyor.

Öte yandan pandemi nedeniyle sarı-lacivertli futbolcuların, Harun'u görüntülü arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettikleri öğrenildi.