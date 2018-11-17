Alternatif müzik tarzlarıyla çok özel bir dinleyici kitlesine sahip olan Amerikalı müzisyenler Randall Dunn ve Zola Jesus, Dunn'ın ilk solo albümünün çıkış şarkısı olan 'A True Home'un video klibinde, genç yönetmen Mu Tunç ve başarılı oyuncu Melisa Şenolsun'la çalıştı.

Üç günde çekilen video klip, Amerika’nın prestijli medya kanalı olan NPR’da yayınlandı.

Melisa Şenolsun’un performansı Amerika ve Avrupa'daki birçok eleştirmen tarafından olumlu yorumlar aldı.

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