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Haberler Otomobil Ami'nin Buggy versiyonu Türkiye'ye geliyor
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Ami'nin Buggy versiyonunun Türkiye'ye gelişi için tarih verildi

Citroën, elektrikli mobilite çözümü Ami’nin 'Buggy' versiyonunun Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı. Verilen bilgiye göre, My Ami Buggy isimli araç Ağustos ayından itibaren sınırlı sayıdaki örneğiyle Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yüzde yüz elektrikli araç, kapıları olmayan gövdesi ile farklı bir görünüm sunuyor. 2020'de lansmandan sonra satıldığı tüm pazarlarda toplam 30 bin adedin üzerinde örneği yollara çıkan Ami, Türkiye'de ise 1 yıllık süreçte bin adet satış rakamına ulaştı

Ami'nin Buggy versiyonu Türkiye'ye geliyor
HABERTURK.COM

Fransız otomobil üreticisi Citroën, elektrikli mobilite çözümü Ami’ye, Citroën My Ami Buggy isimli yeni bir versiyon ekliyor.

Türkiye’de yaklaşık 1 senelik süreç sonunda bin adetten fazla Ami satışı gerçekleştirilirken, Ağustos ayından itibaren yollara çıkacak My Ami Buggy bu rakamın artması bekleniyor.

2020’nin sonundaki lansmandan günümüze, satıldığı tüm pazarlarda toplam 30 bin adedin üzerinde örneği yollara çıkan Ami, Citroën’in tamamen online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiği yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü olarak dikkat çekiyor.

My Ami Buggy, panoramik tavanı ve kapıların olmaması gibi farklı tasarım özelliklerine sahip.

TEK ŞARJ İLE 75 KM

14 inçlik delikli-altın renkli jantları ve özel siyah dekoratif kapakları kapsayan tekerlekleri üzerinde yükselen My Ami Buggy’de, yeni haki yeşil renk kullanılıyor.

Pop ve Vibe versiyonlarında ön ve arka tampon takviyeleri, yeni ön panel ve kaplamalar, yanlardaki çamurluklar, külbütör panelleri ve arka tavan spoyleri gibi donanımlar yer alırken, araçta kumaş açılır tavan da bulunuyor.

Yüzde 100 elektrikli My Ami Buggy, 45 km/saat’e kadar hızlara ulaşabiliyor. Tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sunan araç, 5.5 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryaya sahip.

Verilen bilgiye göre, 220 Volt standart prizde tam şarj için 3 saat yeterli oluyor.

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