Amorti rakamları neler? sorusu dün akşam gerçekleştirilen Milli Piyango 2020 Yılbaşı Özel çekilişinin ardından merak ediliyor. Amorti rakamı isabet eden biletler, sahiplerine maliyetlerini geri kazandırıyor. 2020 amorti rakamları haberimizde.

AMORTİ SONUÇLARI 2020 SORGULAMA EKRANI

2020 Amorti rakamları, noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi kapsamında dün akşam belirlenerek kamuoyu ile paylaşıldı.

Amorti sonuçları: 4-8

AMORTİ NEDİR? AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz. Yani tam bilet ise 80 lira, yarım bilet ise 40 lira, çeyrek bilet ise 20 lira'yı geri alabilirsiniz.

80 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE NUMARALARI- MPİ 2020

1-3-5-8-4-9-0

8 MİLYON TL NUMARALARI AÇIKLANDI

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