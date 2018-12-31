Amorti çekilişi ne zaman? Amorti sonuçları ne zaman belli olacak? soruları Milli Piyango bileti alan ve şanslı rakamları merak edenler tarafından araştırılıyor. Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. İşte 2019 Milli Piyango çekilişi ve amorti çekilişi ile ilgili detaylar...

AMORTİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? AMORTİ SONUÇLARI 2019

Milli Piyango İdaresi'nden (MPİ) yapılan açıklamada, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabilecekleri aktarılırken, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek. Çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verildi. Milli Piyango'nun, 70 milyon lira tutarındaki büyük ikramiyesi ile amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-20.30'da yapılacak.

AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.

YILBAŞI İKRAMİYESİ TOPLAM NE KADAR OLACAK?

Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALACAKLAR DİKKAT!

Kuşa Dikkat!

Sahte bilet almamak için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri Milli Piyango kuşu ve biletin numarası üzerine yerleştirilen semboller. Mor ışık tutulduğunda parlak işaretlerin net bir şekildi görünmesi gerekiyor.

Kabartmalı Seri Numarası

Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, biletin kabartmalı seri numarası. Parmak ile dokunulduğunda bu kabartmanın mutlaka hissedilmesi gerekiyor. Biletin arkasındaki ruhsatlı bayiinin damgası da yine önemli bir kriter.

Kağıt Para Sesi Çıkarmalı

Milli Piyango biletleri para kağıdına benzer bir kağıttan yapıldığı için, ele alınıp biraz oynandığında para sesine benzer bir ses çıkarması gerekiyor.

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