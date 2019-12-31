Amorti nedir? Amorti sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları bu akşamki Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi nedeniyle gündemde. Milli Piyango çekilişinde en küçük ikramiyeyi temsil eden amorti rakamları 2 tane belirleniyor. Amorti sorgulama sayfası ve detaylar haberimizde.

AMORTİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'de başladı. Bu çekiliş kapsamında amorti çekilişi de yapılacak. Amorti sonuçları da saat 20.00 - 21.00 arasında açıklanacak Milli Piyango çekiliş sonuçları arasında yer alacak. Amorti sonuçları belli olur olmaz şanslı rakamları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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AMORTİ NEDİR? AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz. Yani tam bilet ise 80 lira, yarım bilet ise 40 lira, çeyrek bilet ise 20 lira'yı geri alabilirsiniz.