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Yürüttüğümüz kazı çalışmalarında bunu net bir şekilde görmekteyiz. Zaten önceki yıllarda tespit ettiğimiz bu veri şu an çok daha güçlü arkeolojik bulgular ve verilerle de desteklenmekte. Amos, milattan sonra 3. yüzyıldan sonra terk ediliyor ve bir daha iskan görmüyor. Bunun üzerinden binlerce yıl geçtikten sonra belki Amos'taki bir anlamda ilk beşeri ve mimari faaliyetleri biz arkeologlar ekibimizle birlikte yürütüyoruz."