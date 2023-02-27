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Amplifikatör Nedir?

Amplifikatör, bir diğer ismi olan yükseltgeç ile de bilinmektedir. Elektronik bir cihaz olan bu aletin amacı elektronik sinyallerini artırmaktadır. Aslında birer devre oldukları da söylenebilmektedir. Amplifikatör mikrofonun aldığı sesin elektrik sinyallerini yükseltmektedir. Böylelikle de daha güçlü bir sesin çıkmasına olanak sağlamakta olduğu söylenebilmektedir. Ancak mikrofon kullanım yerinin buna sadece bir örnek oluşturduğu söylenebilmektedir.

Amplifikatörün pikaplarda, kameralarda ve pek çok faklı yerde daha kullanımının mevcut olduğu gözlemlenmektedir. Aynı zamanda bu aletler kendi aralarında sınıflandırılabilmektedir. Sınıflandırması ise A, B, AB, C, D, E şeklinde bilinmektedir.

Amplifikatör Ne İşe Yarar?

Amplifikatör, girişine uygulanmakta olan elektrik işaretidir. Elektronik devreler olarak da bilinmektedir. Yükseltece uygulanmakta olan işaret mikrofonun elektriğe çevirmiş olduğu ses, pikabın çevirmiş olduğu basınç değişikliği, teybin elektriği çevirmiş olduğu manyetik enerji yükseltilmesi istenmekte olan elektrik işaretleridir. Görüntü de kamera da elektrik işaretine çevrilmektedir.

Amplifikatör Çalışma Prensibi

Pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan konulardan bir tanesinin de amplifikatör çalışma prensibi ile ilgili sorulardır. Genel olarak ısınma gibi bazı dezavantajlarının bulunduğu bilinmekte ve bilgisayar sektöründe bu ısıyı yayma amacı ile alüminyum kullanımı gerçekleştirilmektedir. Genellikle bu maddeden yapılmakta olan bir kasa ile hazırlanmaktadır. Kasa hem görünüş hem de soğutma sayesinde sektörel anlamda da geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Amplifikatör içerisindeki entegre yarı iletken maddeler kasa üzerine yüzeyi temas edecek bir biçimde montajlanmaktadır. Kasa entegreler ile bütün olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda fan bulunduran modeller de bulunmaktadır.

Amplifikatör Çeşitleri

Giriş ya da çıkış özelliklerine göre tanımlanmaktadır. Giriş veya çıkış sinyallerine bağlı bulunmakta olan gain veya kat oranlarına göre özellik göstermektedir. Gain kavramı giriş ya da çıkış voltajları arasında yer alan oran olarak da tanımlanabilmektedir. Aynı zamanda giriş ve çıkış aynı birimlerde ise herhangi bir gain kavramı bulunmamaktadır. Bundan dolayı da genellikle birimi desibel biçiminde ifade edilmektedir. Amplifikatör çeşitleri arasında 4 farklı durum yer almaktadır. Bunlardan ilki voltaj amplifikatörüdür. Bu çeşidin en yaygın olduğu da bilinenler arasında yer almaktadır. Bir diğeri ise akım amplifikatörüdür. Giriş akımını değiştirmektedir ve yüksek bir çıkış akımı oluşturmaktadır.

Transkondüktans amplifikatörü, amplifikatör çeşidi değişmekte olan giriş voltajını kendine bağlı olan değişken çıkış ile değiştirmektedir. Transresistans amplifikatörü, kendine bağlı bulunmakta olan değişen çıkış voltajı sayesinde de değişmektedir.

Amplifikatör Nerelerde Kullanılır?

Amplifikatör hakkında merak edilmekte olan bazı konular bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesinin ise amplifikatör nerelerde kullanılır sorusu olduğu bilinmektedir. Öncelikle amplifikatör bir sinyalin voltajını, akımını ya da gücünü artırmakta olan elektronik cihazlardır. Çeşitli tiplerdeki amplifikatörler, radyo ve televizyon alıcıları, yüksek kaliteli ses ekipmanları ve bilgisayarlar gibi elektronik cihazlarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sinyalin fazını ve dalga biçimini değiştirmemekte ancak genliğini değiştirmektedir. Bilginin değişmesine sebebiyet vermekte olan sinyali güçlendirmektedir. Genel olarak nerelerde kullanılmakta olduğu bu şekilde tanımlanabilmektedir ve birçok alanda kullanıma sahip olduğu bilinmektedir.

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