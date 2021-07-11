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Ana hat trenleri 12 Temmuz'da seferlerine yeniden başlayacak

Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart 2020'de seferlerine ara verilen, tren seyahati severlerin ve gezginlerin gözdesi Doğu Ekspresi başta olmak üzere Güney, Van Gölü, Pamukkale, Ankara, Fırat, Erciyes, Ege, Göller ekspresleri ile Konya Mavi, İzmir Mavi, 4 Eylül Mavi trenleri 12 Temmuz'dan itibaren yeniden yolcu taşımaya başlayacak.  Ana hat tren biletleri TCDD Taşımacılık'ın resmi internet sitesi, gişe ve acentelerden satışa sunuldu

Ana hat trenleri 12 Temmuz'da seferlerine yeniden başlayacak
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 28 Mart 2020'de seferlerine ara verilen ana hat trenleri, 12 Temmuz'dan itibaren 12 farklı güzergahta yeniden seferlere başlayacak.

AA muhabirinin TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, kademeli normalleşme kararları doğrultusunda demir yolu yolcu taşımacılığında bazı düzenlemeler yapan kurum, yüksek hızlı trenlerde (YHT) 10 Temmuz itibarıyla başlayacak yeni düzenlemelerin yanı sıra yolcularına konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sağlayan ana hat trenlerini de 12 Temmuz'dan itibaren 12 hatta tekrar sefere çıkaracak.

Tren seyehati severlerin ve gezginlerin beklediği Sivas, Erzurum, Erzincan gibi tarihi şehirlerden geçen Doğu Ekspresi başta olmak üzere Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi ve Göller Ekspresi yeniden seferlerine başlamaya hazırlanırken, biletleri de TCDD Taşımacılık'ın resmi internet sitesi, gişe ve acentelerden satışa sunuldu.

KURBAN BAYRAMI İÇİN YOLA ÇIKACAKLARA KONFORLU VE GÜVENLİ SEYAHAT İMKANI

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Kovid-19 döneminde seferlerine ara verilen ana hat trenlerinin vagonlarının bu süreçte bakımını, yenilemesini yaparken salgına karşı da dezenfeksiyon çalışmalarıyla önlemlerini aldı.

Birbirinden farklı kültürleri, şehirleri birbirine bağlayan ana hat trenleri pulman, örtülü kuşetli, yataklı ve yemekli olmak üzere 4 farklı vagon tipiyle hizmet veriyor.

Trenlerin yeniden seferlerine başlamasıyla tarihi, doğal ve kültürel zenginliğe sahip birçok şehir ve ilçede iç turizmin de hareketlenmesi bekleniyor.

Uzun mesafeli seyahat olanağı sağlayan ana hat trenleri, yaklaşan Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak vatandaşlara konforlu ve güvenli seyahat imkanı sunacak.

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