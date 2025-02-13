ANA ile İstanbul-Tokyo arasında direkt uçuşlar başladı

184 koltuklu (32 Business, 14 Premium Economy ve 138 Economy) B787-8 tipi uçakla gerçekleştirilen uçuş, Tokyo Haneda Havalimanı'na varıyor. Tokyo Haneda Havalimanı, şehir merkezine sadece 30 dakika uzaklıkta yer alıyor. Yolcular, Haneda'dan Osaka, Sapporo, Okinawa ve Fukuoka gibi Japonya'daki 40 noktaya ANA'nın iç hat uçuşlarına ücretsiz olarak bağlanma seçeneğine sahip olacak.

İstanbul İGA - Tokyo Haneda – Kış tarifesi

12 Şubat 2025 – 29 Mart 2025

Zamanlama Frekans Uçak tipi IST 18:10 – HND 11:20+ 1HND 08:15 – IST 15:55 3 flights per week(Pzt., Çarş., Cmt.) 787-8 (184 koltuk)

İstanbul İGA - Tokyo Haneda – Yaz tarifesi

30 Mart 2025 – 25 Ekim 2025

Zamanlama Frekans Uçak tipi IST 17:25 – HND 10:50+ 1HND 08:15 – IST 15:25 3 flights per week(Pzt., Çarş., Cmt.) 787-8 (184 koltuk)

Japonya ile derin bir ilişkiye sahip olan Türkiye'ye direkt uçuşlar sunan ilk Japon havayolu olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten ANA Başkanı ve CEO'su Shinichi Inoue, "Türkiye ile Japonya'yı birbirine bağlayan tek Japon havayolu olarak yolcularımızın beklentilerini karşılamak için güvenli ve yüksek kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Birçoğunuzun hizmetlerimizden faydalanmasını umuyoruz. 2024 yılında Japonya'ya gelen Türk ziyaretçi sayısı 62.100'dür. Bu yeni bağlantı şüphesiz Türkiye ile Japonya arasındaki turistik, ticari ve endüstriyel ilişkileri daha da güçlendirecektir. Seyahat süresini kısaltmaktan ve İstanbul'dan (IST İGA) Tokyo Haneda'ya (HND) direkt uçuşlarla iki şehri daha erişilebilir hale getirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

ANA, Japonya ile Avrupa arasındaki en kapsamlı uluslararası ağa sahip. (Japonya'ya Stockholm, Londra, Frankfurt, Brüksel, Paris, Münih, Viyana ve Milano) Avrupa ağını genişletme stratejisinin bir parçası olarak ANA, yakın zamanda Milano'ya (Aralık 2024) ve Stockholm'e (Ocak 2025) uçuşlar başlattı.

Şu anda Japonya'nın en büyük havayolu olan All Nippon Airways (ANA), 1952 yılında sadece iki helikopterle kuruldu. ANA HOLDINGS Inc. (ANAHD), 2013 yılında 70 şirketten oluşan Japonya'nın en büyük havayolu grubu holding şirketi oldu. Üç havayolu markasına sahip olan ANA; ANA, Japonya'nın önde gelen LCC'si Peach ve 2024 yılında Asya'yı kapsayan uluslararası rotalar için lansmanı yapılacak olan AirJapan ile yılda yaklaşık 48 milyon yolcuya hizmet veriyor. ANA, 109 yurt içi ve 55 uluslararası rotaya hizmet veren 242 uçaklık bir filo işletiyor.

ANA, 2013'ten bu yana her yıl SKYTRAX tarafından 5 yıldızlı bir derecelendirme ile ödüllendirildi ve bu ödülü üst üste 12 yıl kazanan tek Japon şirketi oldu.