MasterChef'te kıyasıya rekabet sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ayşe ve Çağlar eleme potasına giden son yarışmacılar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise, ana kadroya yedeklerden dahil olacak ilk yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...