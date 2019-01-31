Çelik, yaptığı açıklamada, hayvan başına 25 lira olan anaç koyun keçi desteklemesinden faydalanmak için 2018'de yaklaşık 190 bin yetiştiricinin başvuru yaptığını belirtti.
Destekten yararlanabilmek için üreticilerin KKBS üzerinden müracaat yapmaları gerektiğini hatırlatan Çelik, destek başvurularının 2 Kasım 2018'de sona erdiğini dile getirdi.
Çelik, anılan tarihe kadar KKBS'ye başvuru yapamayan yetiştiricilerin zor durumda kaldıklarına işaret ederek, müracaat yapamayan yetiştiriciler tarafından sistemin yeniden açılması için çok sayıda talep geldiğini ifade etti.
"10 BİN YETİŞTİRİCİ DAHA DESTEKLEMELERDEN FAYDALANABİLECEK"
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 2018 yılı anaç koyun keçi desteği başvuruları için KKBS'nin 18-27 Şubat tarihleri arasında yeniden açılacağını bildiren Çelik, şu bilgileri verdi:
"Geçen yıl 2 Kasım'a kadar destekleme başvurusunda bulunamayan yetiştiriciler söz konusu tarihler arasında hayvanlarını sisteme kaydedebilecek. Zamanında başvuru dilekçelerini il birliklerine yapmış ancak çeşitli sebeplerden dolayı KKBS'ne kaydedilememiş veya başvuru süresini geçirmiş yetiştiricilerin 2 Kasım 2018 tarihindeki Hayvan Bilgi Sistemi'nden (TÜRKVET) alınan işletme ve hayvan bilgileri esas olmak üzere yürürlükte olan mevzuat hükümleri doğrultusunda 2018 yılı anaç koyun keçi destekleme başvuru kayıtları il birliklerince tekrar yapılabilecek."
Çelik, sistemin on günlüğüne yeniden açılması kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarının altın çizerek, bu karar neticesinde yaklaşık 10 bin yetiştiricinin daha desteklemelerden faydalanabileceğini, 500 bin civarında küçükbaş hayvanın da sisteme girileceğini kaydetti.
Desteğin bu yılın ilk 6 ayında ödeneceğine işaret eden Çelik, desteğin mümkün olduğunca erken ödenmesinin yetiştiriciler açısından önemine dikkati çekti.
Çelik, süre uzatım talebini dikkate alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de teşekkür etti.
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