Anadolu Efes: 110 - Olimpia Milano: 66 | MAÇ SONUCU
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 23'üncü haftasında sahasında konuk ettiği İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu 110-66 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
THY EuroLeague’in 23’üncü haftasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı İtalyan ekibi Olimpia Milano’yu 110-66 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes, EuroLeague’de 5 maç sonra galibiyetle tanıştı ve toplamda 11’inci galibiyetini aldı. Olimpia Milano ise 11’inci yenilgisini yaşadı.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Joseph Bissang, Jakub Zamojski
ANADOLU EFES: Larkin 11, Beaubois 18, Nwora 15, Bryant 12, Smits 13, Thompson 5, Dozier Jr 8, Poirier 6, Ercan Osmani 12, Oturu 10
OLIMPIA MILANO: Dimitrijevic 4, Mannion 7, Tonut 2, Bolmaro 7, Brooks 13, Leday 10, Ricci 8, Flaccadori, Caruso 4, Shields 9, Gillespie 2
1’İNCİ PERİYOT: 24-9
DEVRE: 54-31
3’ÜNCÜ PERİYOT: 87-48
4'ÜNCÜ PERİYOT: 110-66