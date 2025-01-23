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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes: 110 - Olimpia Milano: 66 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 110 - Olimpia Milano: 66 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 23'üncü haftasında sahasında konuk ettiği İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu 110-66 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 22:50 Güncelleme: 23.01.2025 - 22:50
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        Anadolu Efes, 5 maç sonra farklı kazandı!
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        THY EuroLeague’in 23’üncü haftasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı İtalyan ekibi Olimpia Milano’yu 110-66 mağlup etti.

        Bu sonucun ardından Anadolu Efes, EuroLeague’de 5 maç sonra galibiyetle tanıştı ve toplamda 11’inci galibiyetini aldı. Olimpia Milano ise 11’inci yenilgisini yaşadı.

        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Joseph Bissang, Jakub Zamojski

        ANADOLU EFES: Larkin 11, Beaubois 18, Nwora 15, Bryant 12, Smits 13, Thompson 5, Dozier Jr 8, Poirier 6, Ercan Osmani 12, Oturu 10

        OLIMPIA MILANO: Dimitrijevic 4, Mannion 7, Tonut 2, Bolmaro 7, Brooks 13, Leday 10, Ricci 8, Flaccadori, Caruso 4, Shields 9, Gillespie 2

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        1’İNCİ PERİYOT: 24-9

        DEVRE: 54-31

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 87-48

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 110-66

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