Anadolu Efes, Basketbol Euroleague'in 20. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 84-79 yenildi.

Anadolu Efes, bu sonuçla Euroleague'deki 14. yenilgisini yaşadı. Paris Basketbol ise organizasyondaki 7. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, özellikle Lee ile hücumda skor ürettiği ilk 5 dakikayı 11-7 üstün geçti. Fransız temsilcisi de dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalıştı. Son 1 dakikada Loyd ve Ercan Osmani ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-19 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Paris Basketbol, 11. dakikada M'Baye'nin pota altından bulduğu basketle durumu 21-21'e getirdi. Dış atışlardan isabet bulmaya devam eden Fransa temsilcisi, 16. dakikada Cavaliere'nin üç sayılık basketiyle karşılamada öne geçti: 32-35. Paris Basketbol, iyi geçirdiği ikinci çeyreği 40-39 üstün tamamladı. İki takımın da temposunu artırdığı ikinci yarıda skor üstünlüğü sürekli el değiştirdi. Anadolu Efes, özellikle bu çeyrekte Weiler-Babb ve Dozier ile basketler buldu. Konuk ekipte ise bu periyotta Hifi, skor üretiminde öne çıktı. Fransa temsilcisi, son çeyreğe 65-64 önde girdi.