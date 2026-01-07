Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes: 79 - Paris Basketbol: 84 | MAÇ SONUCU (Anadolu Efes'ten EuroLeague'de üst üste 4. mağlubiyet) - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 79 - Paris Basketbol: 84 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 20. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Paris Basketbol'a 84-79 mağlup oldu. Anadolu Efes, bu sonuçla Euroleague'deki 14. yenilgisini yaşadı. Paris Basketbol ise organizasyondaki 7. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 22:58 Güncelleme: 08.01.2026 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes'te kabus sürüyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Efes, Basketbol Euroleague'in 20. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 84-79 yenildi.

        Anadolu Efes, bu sonuçla Euroleague'deki 14. yenilgisini yaşadı. Paris Basketbol ise organizasyondaki 7. galibiyetini elde etti.

        Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, özellikle Lee ile hücumda skor ürettiği ilk 5 dakikayı 11-7 üstün geçti. Fransız temsilcisi de dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalıştı. Son 1 dakikada Loyd ve Ercan Osmani ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-19 önde bitirdi.

        REKLAM

        İkinci çeyreğe hızlı başlayan Paris Basketbol, 11. dakikada M'Baye'nin pota altından bulduğu basketle durumu 21-21'e getirdi. Dış atışlardan isabet bulmaya devam eden Fransa temsilcisi, 16. dakikada Cavaliere'nin üç sayılık basketiyle karşılamada öne geçti: 32-35. Paris Basketbol, iyi geçirdiği ikinci çeyreği 40-39 üstün tamamladı.

        İki takımın da temposunu artırdığı ikinci yarıda skor üstünlüğü sürekli el değiştirdi. Anadolu Efes, özellikle bu çeyrekte Weiler-Babb ve Dozier ile basketler buldu. Konuk ekipte ise bu periyotta Hifi, skor üretiminde öne çıktı. Fransa temsilcisi, son çeyreğe 65-64 önde girdi.

        Dördüncü periyotta taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, 35. dakikada Ercan Osmani'nin üç sayılık basketiyle 7-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 77-72. Paris Basketbol da son 40 saniyede Hifi'nin dış atıştan bulduğu basketle 10-0'lık seriye ulaşarak rakibine cevap verdi: 82-77. Fransa ekibi, karşılaşmanın devamında farkın azalmasına izin vermeyerek sahadan 84-79'luk galibiyetle ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Anadolu Otoyolunun Düzce geçişinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. (AA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        GSS primine dikkat!
        GSS primine dikkat!
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"