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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes: 83 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 77 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 83 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 77 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-77 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 20:35 Güncelleme: 17.03.2024 - 20:35
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-77 yendi.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Burak Yılmaz

        Anadolu Efes: Beaubois 11, Bryant 21, Rıdvan Öncel 11, Ercan Osmani 6, Oturu 22, Salih Altuntaş, Thompson 9, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 3, Willis

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 5, Mason 13, Pecarski 23, Badzim 2, Floyd 7, Sibande 16, Berke Aygündüz, Oktay Güneş 5, Çağatay Özkan, Berke Atar 6

        1. Periyot: 20-17

        Devre: 43-39

        3. Periyot: 63-63

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