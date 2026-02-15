Anadolu Efes: 99 - Trabzonspor: 87 | MAÇ SONUCU

Sağanak Mersin'i vurdu: Dereler taştı, restoran sular altında kaldı

(İHA) - Mersin'de dün akşam saatlerinden bu yana aralıksız devam eden sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Toroslar ilçesinde dere taşkını sonucu bir restoran sular altında kalırken, kentin farklı noktalarında da dere taşkınları, su baskınları ve kaya düşmeleri yaşandı.