        Anadolu Efes: 99 - Trabzonspor: 87 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes: 99 - Trabzonspor: 87 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, sahasında Trabzonspor'u 99-87 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 15:33 Güncelleme: 15.02.2026 - 15:33
        Anadolu Efes evinde Trabzonspor'u geçti!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Trabzonspor'u 99-87 yendi.

        Bu sonuçla ev sahibi takım, 12. galibiyetini aldı. Bordo-mavili ekip ise 6. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

        Anadolu Efes: Dozier 15, Loyd 9, Erkan Yılmaz 6, Dessert 17, Ercan Osmani 9, Beaubois 7, Şehmus Hazer 12, Lee 11, Burak Can Yıldızlı, Swider 9, David Mutaf 2, Jones 2

        Trabzonspor: Reed 24, Taylor 4, Berk Demir 5, Hamm Jr. 10, Yeboah 8, Tinkle 5, Cem Ulusoy 12, Batu Bircan, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz, Delgado 17

        1. Periyot: 28-21

        Devre: 47-44

        3. Periyot: 74-55

        Beş faulle çıkan: 35.39 Taylor (Trabzonspor)

        Sağanak Mersin'i vurdu: Dereler taştı, restoran sular altında kaldı

        (İHA) - Mersin'de dün akşam saatlerinden bu yana aralıksız devam eden sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Toroslar ilçesinde dere taşkını sonucu bir restoran sular altında kalırken, kentin farklı noktalarında da dere taşkınları, su baskınları ve kaya düşmeleri yaşandı.

