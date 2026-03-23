        Anadolu Efes, Barcelona'ya konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Barcelona'ya konuk oluyor

        Anadolu Efes, Euroleague'in 33. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Anadolu Efes, Barcelona'ya konuk oluyor!

        Anadolu Efes, Euroleague'in 33. haftasında yarın İspanyol devi Barcelona'ya konuk olacak.

        Palau Blaugrana'daki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

        Organizasyondaki 32 müsabakanın 10'unu kazanan Anadolu Efes, haftaya 18. sırada girdi.

        Avrupa Ligi'nde 18 galibiyet, 14 mağlubiyet yaşayan Barcelona, 10. sırada yer alıyor.

        Sezonun ilk yarısındaki müsabakayı Anadolu Efes, 74-73 kazandı.

        AVRUPA KUPALARI'NDA 908. MAÇINA ÇIKACAK

        Anadolu Efes, Barcelona mücadelesiyle Avrupa kupalarında 908. kez sahne alacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 907 karşılaşmada 504 galibiyet, 403 yenilgi yaşadı.

        2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 660. maçını yapacak. Geride kalan 659 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 312'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        NYT: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Futbolcu cinayetinde Aleyna, annesi ve Alaattin Kadayıfçıoğlu adliyeye sevk edildi!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Oyuncuların algoritma isyanı
