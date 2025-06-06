Anadolu Efes, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde ikinci müsabaka, 8 Haziran Pazar günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede siyah-beyazlılar, 4. dakikada Mathews'ın üç sayılık basketi ile 6-0'lık seri yakaladı: 13-9. Beşiktaş Fibabanka, sonrasında 8. dakikada Plavsic'in smacıyla aradaki farkı 5'e kadar çıkardı: 20-15. Bu basketten sonra temposunu artıran Anadolu Efes, 9. dakikada Dozier'in dış atıştan bulduğu basketle öne geçti: 22-23. Periyodun devamında rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Anadolu Efes, ilk periyodu 26-24 önde tamamladı. REKLAM Müsabakanın ikinci periyoduna hızlı başlayan Anadolu Efes, 12. dakikada Larkin'in dış atıştan bulduğu isabetle aradaki farkı 9'a kadar çıkardı: 24-33. Bu sayıdan sonra hücumdaki etkinliğini artıran siyah-beyazlılar da Berk İbrahim Uğurlu'nun 16. dakikada bulduğu üç sayılık basketle 8-0'lık seri yakaladı: 37-38. Periyodun sonuna kadar orta ve dış atışlardan isabet bulan Anadolu Efes, hata yapmayarak soyunma odasına 50-46 üstün gitti. Maçın ikinci yarısında taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş Fibabanka, 23. dakikada Berk İbrahim Uğurlu'nun turnikeden bulduğu sayıyla karşılaşmada yeniden önde geçti: 54-52. Sonrasında hücumdaki etkinliğini sürdüren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın 28. dakikada serbest atıştan bulduğu basketle farkı 9'a çıkardı: 67-58. Bu basketten sonra hücumda toparlanan Anadolu Efes, serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı azalttı ve Beşiktaş Fibabanka üçüncü periyodu 71-68 üstün bitirdi.

Son çeyreğin başlarında temposunu artıran Anadolu Efes, Larkin'in 33. dakikada orta mesafeden bulduğu basketle yeniden öne geçti: 71-72. Lacivert-beyazlı ekip, karşılaşmanın 35. dakikasında da Nwora'nın 2 sayılık basketiyle farkı 5'e çıkardı: 75-80. Mücadelenin son 2 dakikasında iki takım da çok fazla boş hücum ve top kaybı yaptı. Maçın bitmesine 38 saniye kala siyah-beyazlılar, Berk İbrahim Uğurlu'nun serbest atıştan bulduğu basketle farkı 1'e indirdi: 87-88. Anadolu Efes ise son 27 saniye kala Larkin'in serbest atıştan bulduğu sayı ile farkı yeniden 2'ye çıkardı: 87-89. Beşiktaş Fibabanka, son 7 saniye kala Mathews'ın orta mesafeden şutunda isabeti bulamadı. Anadolu Efes de son 4 saniye kala Doğuş Özdemiroğlu'nun serbest atıştan bulduğu basketle farkı 3'e çıkardı: 87-90. Beşiktaş, son hücumundan yararlanamadı ve Anadolu Efes karşılaşmayı 90-87 kazandı. Shane Larkin, karşılaşmadaki 35 sayılık performansıyla Anadolu Efes'in galibiyetinde önemli rol oynadı.