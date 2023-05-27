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Anadolu Efes - Darüşşafaka Lassa: 104-94

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 104-94 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Anadolu Efes - Darüşşafaka Lassa: 104-94
AA

İlk 4 dakikada 12 sayı bularak mücadeleye başlayan Anadolu Efes, Beaubois'nın performansıyla oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Lacivert-beyazlı ekip karşısında Starks'ın basketleriyle oyuna ortak olmaya çalışan Darüşşafaka Lassa, Olaseni'nin de katkısıyla farkı azaltmayı başardı. Pota altında yakaladığı fırsatları değerlendirmekte güçlük çekmeyen Darüşşafaka, 6-0'lık seri yaparak oyuna ortak olsa da ilk çeyreği ev sahibi ekip 27-18 önde bitirdi.

Beaubois'nın yanı sıra Clyburn'ün de dış atışlarıyla etkili olan Anadolu Efes karşısında Darüşşafaka, Can Korkmaz'ın sayılarıyla farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Kritik anlarda attığı basketlerle üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes'e White ve Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketleriyle karşılık veren Darüşşafaka, son 45 saniyede farkı 6 sayıya düşürdü (56-50). Ancak soyunma odasına ev sahibi ekip 58-50 üstünlükle gitti.

İkinci yarıya 5 sayıyla başlayan Anadolu Efes, kısa sürede farkı yükseltti. Boyalı alanda etkili olan lacivert-beyazlılar, 24. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 72-59. Darüşşafaka son bölümdeki çabasıyla farkı eritse de Anadolu Efes üçüncü çeyreği 79-72 önde tamamladı.

Son çeyrekte farkı 5 sayıya (81-76) indirmeyi başaran Darüşşafaka karşısında Anadolu Efes kısa sürede toparlanarak bulduğu sayılarla farkı yeniden 10 sayıya yükseltti (86-76). Anadolu Efes, Darüşşafaka'nın hücumlardan boş dönmesini Beaubois'nın peş peşe gelen basketleriyle değerlendirerek oyuna bir kez daha ağırlığını koyan lacivert-beyazlılar, 37. dakikada üç haneli sayılara ulaştı (100-88). Ev sahibi ekip karşılaşmayı 104-94 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Öte yandan Anadolu Efes'in liglerini şampiyon tamamlayan genç ve küçük takımları, kupalarla taraftarı selamladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Çağlar Özkan

Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 26, Bryant 7, Clyburn 18, Zizic 7, Furkan Haltalı 7, Egehan Arna 3, Buğrahan Tuncer 8, Micic 19 Erten Gazi, Doğuş Balbay

Darüşşafaka Lassa: Doğuş Özdemiroğlu 22, Starks 19, McCullough 10, Ercan Osmani 2, Olaseni 6, Eray Büyükcangaz, Can Korkmaz 22, Canberk Kuş 4, Yeboah 9, Hakan Sayılı, White, Kılıçarslan Şenkaya

1. Periyot: 27-18

Devre: 58-50

3. Periyot: 79-72

Beş faulle çıkan: 38.53 Bryant (Anadolu Efes)

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