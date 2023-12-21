Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'e kaybetti!
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'e 86-71 mağlup oldu.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Almanya ekibi Bayern Münih'e deplasmanda 86-71 yenildi.
Bmw Park'ta oynanan maçın ilk çeyreğini 20-17 önde kapatan Bayern Münih, soyunma odasına da 50-41'lik üstünlükle gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında farkı açan Alman temsilcisi, son çeyreğe 12 sayılık avantajla girdi: 71-59. Son çeyrekte de skor üstünlüğünü koruyan Bayern Münih karşılaşmayı 86-71 kazandı.
Anadolu Efes, 15. maçında 8. yenilgisini alırken, Bayern Münih ise 7. galibiyetini elde etti.