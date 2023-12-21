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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'e kaybetti! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'e kaybetti!

        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'e 86-71 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 00:44 Güncelleme: 21.12.2023 - 00:44
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        Anadolu Efes deplasmanda kayıp!
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        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Almanya ekibi Bayern Münih'e deplasmanda 86-71 yenildi.

        Bmw Park'ta oynanan maçın ilk çeyreğini 20-17 önde kapatan Bayern Münih, soyunma odasına da 50-41'lik üstünlükle gitti.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında farkı açan Alman temsilcisi, son çeyreğe 12 sayılık avantajla girdi: 71-59. Son çeyrekte de skor üstünlüğünü koruyan Bayern Münih karşılaşmayı 86-71 kazandı.

        Anadolu Efes, 15. maçında 8. yenilgisini alırken, Bayern Münih ise 7. galibiyetini elde etti.

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