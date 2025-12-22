Anadolu Efes, EuroLeague'de Hapoel IBI ile karşılaşacak
Anadolu Efes Kulübü, EuroLeague'de 20 Ocak 2026 Salı günü İsrail temsilcisi Hapoel IBI'ye konuk olacakları maçın Bulgaristan'da tarafsız saha statüsünde oynanacağını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, takımın söz konusu maç için İsrail'e gitmeyeceği kaydedildi.
Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yapılacak karşılaşmanın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888'de oynanacağı belirtildi. Ayrıca müsabakanın TSİ 20.30'da başlayacağı aktarıldı.