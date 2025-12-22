Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, EuroLeague'de Hapoel IBI ile karşılaşacak - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, EuroLeague'de Hapoel IBI ile karşılaşacak

        Anadolu Efes Kulübü, EuroLeague'de Hapoel IBI'ye konuk olacakları maçın Bulgaristan'da tarafsız saha statüsünde oynanacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 16:55 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes, Hapoel IBI ile karşı karşıya!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Efes Kulübü, EuroLeague'de 20 Ocak 2026 Salı günü İsrail temsilcisi Hapoel IBI'ye konuk olacakları maçın Bulgaristan'da tarafsız saha statüsünde oynanacağını duyurdu.

        Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, takımın söz konusu maç için İsrail'e gitmeyeceği kaydedildi.

        Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yapılacak karşılaşmanın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888'de oynanacağı belirtildi. Ayrıca müsabakanın TSİ 20.30'da başlayacağı aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı