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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Euroleague'de Monaco'yu devirdi! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Euroleague'de Monaco'yu devirdi!

        Euroleague'in 8. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Monaco'yu 89-82 mağlup etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 23:11 Güncelleme: 14.11.2023 - 23:43
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        Anadolu Efes'ten kritik galibiyet!
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        Euroleague'in 8'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Monaco'yu 89-82 mağlup etti.

        Anadolu Efes bu mücadelenin ardından 4 galibiyete ulaştı. Monaco ise 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.

        Anadolu Efes'te 25 sayıyla maçın en skoreri olan Larkin ile 21 sayı üreten Beaubois ve 16 sayıyla oynayan Thompson galibiyette önemli rol oynadı.

        Lacivert-beyazlılar, çift maç haftasında bir sonraki müsabakada 16 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani'ye konuk olacak.

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