Anadolu Efes Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ING Basketbol Ligi finalinde Fenerbahçe Beko'nun rakibini belirleyecek Anadolu Efes Galatasaray Nef play-off yarı final 5. maçı için nefesler tutuldu. 2-2'lik eşitliğin bulunduğu seride 5. ve son maçı kazanan takım adını finale yazdıracak. Peki, şimdiden büyük bir merakla beklenen Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı 4 Haziran Cumartesi akşam saat 19:00'da başlayacak.

ANADOLU EFES GALATASARAY NEF MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.