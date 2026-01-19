Habertürk
        Anadolu Efes'in rakibi Hapoel Tel-Aviv

        Anadolu Efes'in rakibi Hapoel Tel-Aviv

        EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 23. hafta maçında yarın akşam İsrail'in Hapoel Tel-Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:52 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:52
        Efes'in rakibi Hapoel
        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 23. haftasında Anadolu Efes, yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da İsrail takımı Hapoel IBI Tel-Aviv ile karşı karşıya gelecek.

        Arena 8888'de oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

        Avrupa Ligi'nde son 6 maçını kaybeden Anadolu Efes, İsrail ekibini mağlup ederek kötü gidişini sonlandırmayı hedefliyor.

        Lacivert-beyazlılar, ligde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet, 16 yenilgi yaşayarak averajla 18. sırada yer aldı.

        Organizasyonda bir maçı eksik lider Hapoel IBI ise 21 karşılaşmada 15 galibiyet alırken, 6 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya ilk sırada giriş yaptı.

        İKİ TAKIM ARASINDA 2. MAÇ

        Anadolu Efes ile Hapoel IBI, Avrupa Ligi'nde 2. kez karşılaşacak.

        Lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'in 2. haftasında Karadağ'da karşılaştığı Hapoel IBI'ye 87-81 mağlup olmuştu.

        AVRUPA KUPALARINDA 898. RANDEVU

        Anadolu Efes, Hapoel IBI mücadelesiyle Avrupa kupalarında 898. kez sahne alacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 897 karşılaşmada 500 galibiyet, 397 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 650. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 649 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 306'sında ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu

        Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu

