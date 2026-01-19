Anadolu Efes'in rakibi Hapoel Tel-Aviv

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 23. haftasında Anadolu Efes, yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da İsrail takımı Hapoel IBI Tel-Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Arena 8888'de oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde son 6 maçını kaybeden Anadolu Efes, İsrail ekibini mağlup ederek kötü gidişini sonlandırmayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlılar, ligde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet, 16 yenilgi yaşayarak averajla 18. sırada yer aldı.

Organizasyonda bir maçı eksik lider Hapoel IBI ise 21 karşılaşmada 15 galibiyet alırken, 6 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya ilk sırada giriş yaptı.