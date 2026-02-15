Anadolu Efes, Kai Jones'la iki yıl uzattı
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 25 yaşındaki Bahamalı uzun forvet Kai Jones'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.
Giriş: 15.02.2026 - 17:43 Güncelleme: 15.02.2026 - 17:43
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 25 yaşındaki Bahamalı oyuncu Kai Jones'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Başarılı oyuncumuz Kai Jones ile olan sözleşmemizi 2 sezon daha uzattık." ifadeleri kullanıldı.
