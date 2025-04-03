Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanında - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanında

        THY Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) temsilcimiz Anadolu Efes, 33. hafta maçında 4 Nisan Cuma günü (yarın) Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efes, Kızılyıldız deplasmanında
        ABONE OL

        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 33. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.

        Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

        Maccabi Playtika'yı 90-88 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan ve normal sezonun bitimine 2 maç kala play-in oynamayı garantileyen Anadolu Efes, ligde 18 galibiyet,14 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

        Lacivert-beyazlı ekip ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Sırbistan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor.

        Anadolu Efes, bu maçın ardından Zalgiris ile sahasında oynayarak normal sezonu tamamlayacak.

        Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında oynanan maçta Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti.

        AVRUPA'DA 869. RANDEVU

        Anadolu Efes, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarında 869. randevusuna çıkacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 868 karşılaşmada 490 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 621. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 620 maçın 333'ünü kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        Çocuk camdan fırladı! Can havliyle annesine koştu!
        Çocuk camdan fırladı! Can havliyle annesine koştu!
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Hırt Hakan!
        Hırt Hakan!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Akide şekerinin ilginç hikayesi!
        Akide şekerinin ilginç hikayesi!
        Altın fiyatlarında yeni rekor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor!
        "Avrupa'ya ihraç edilen gazı iki katına çıkarmak için altyapı hazır"
        "Avrupa'ya ihraç edilen gazı iki katına çıkarmak için altyapı hazır"
        "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır"
        "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır"