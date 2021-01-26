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Anadolu Efes Kızılyıldız maçı CANLI YAYIN İZLE şifresiz - Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Efes Kızılyıldız maçı maçı için nefesler tutuldu. Euroleague'deki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, üst üste 3 galibiyet sonrası Zenit karşısında talihsiz bir yenilgi almıştı. Peki şimdiden merakla beklenen Anadolu Efes Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Anadolu Efes Kızılyıldız maçı CANLI YAYIN İZLE şifresiz - Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Basketbol THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 19:00'da Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Ligde yeniden çıkışa geçen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Kızılyıldız maçı karşılaşması bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

EFES MAÇI CANLI YAYIN

ANADOLU EFES'İN 708. MAÇI

Anadolu Efes, Kızılyıldız karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 708. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 707 karşılaşmada 399 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 460. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 459 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 217 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

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