Basketbol THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 19:00'da Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Ligde yeniden çıkışa geçen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Kızılyıldız maçı karşılaşması bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

EFES MAÇI CANLI YAYIN

ANADOLU EFES'İN 708. MAÇI

Anadolu Efes, Kızılyıldız karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 708. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 707 karşılaşmada 399 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 460. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 459 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 217 kez ise salondan mağlup ayrıldı.