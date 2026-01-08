Anadolu Efes, Milano deplasmanında
Anadolu Efes, EuroLeague'in 21. haftasında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano ile karşılaşacak.
EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, yarın depslasmanda EA7 Emporio Armani Milano ile karşılaşacak, Allianz Cloud'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 18. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.
İtalyan ekibi ise 10'ar galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta bulunuyor.
AVRUPA KUPALARINDA 896. RANDEVU
Anadolu Efes, Milano karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 896. kez parkeye çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 895 karşılaşmada 500 galibiyet, 395 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise 648. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 647 müsabakanın 343'ünü kazanırken 304'ünde sahadan yenik ayrıldı.