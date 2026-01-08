Habertürk
        Anadolu Efes, Milano deplasmanında - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Milano deplasmanında

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 21. haftasında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 10:24 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:24
        Anadolu Efes, Milano deplasmanında
        EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, yarın depslasmanda EA7 Emporio Armani Milano ile karşılaşacak, Allianz Cloud'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

        Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 18. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

        İtalyan ekibi ise 10'ar galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta bulunuyor.

        AVRUPA KUPALARINDA 896. RANDEVU

        Anadolu Efes, Milano karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 896. kez parkeye çıkacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 895 karşılaşmada 500 galibiyet, 395 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise 648. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 647 müsabakanın 343'ünü kazanırken 304'ünde sahadan yenik ayrıldı.

        Tır mopete böyle çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Afyonkarahisar'da tırın mopete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi ise yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. (IHA)

