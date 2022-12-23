Anadolu Efes Panathinaikos basketbol maçı için beklenen gün geldi çattı. THY EuroLeague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes, bu sezon bir ilki başarmak ve üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkıyor. İşte, Anadolu Efes Panathinaikos basketbol maçı ile ilgili bilgiler...