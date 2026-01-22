Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'te Pablo Laso: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'te Pablo Laso: Hayal kırıklığı yaşıyoruz!

        Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 74-68 yenildikleri maçın ardından, ikinci yarıdaki iyi oyunlarının galibiyete yetmediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 23:12 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:12
        "Hayal kırıklığı yaşıyoruz!"
        İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Galibiyetlerinden dolayı Olympiakos'u tebrik eden Laso, "Bu maçı pozistif ve neggatif olarak değerlendirebiliriz. Önce olumsuz şeylerden başlamak istiyorum. İlk yarı hiç iyi bir oyun ortaya koymadık. Olympiakos, çok iyi kadroya sahip bir takım ve zor şutları sayıya çevirdiler. Oyunun içine girmemiz 3-4 dakikamızı aldı. Olympiakos gibi bir takıma bu fırsatı tanıdığınızda rekabet edebilmek zor olur. Pozitif tarafında ise yüreğimizi ortaya koyduk. Özellikle ikinci yarıda hem savunmada hem de hücumda daha iyi oynadık. Kadro derinliği sağlayabilecek çok önemli oyunculardan yoksunuz. Ercan ve Dozier gibi sakatlıkdan dönen oyuncuların günden güne daha iyiye gittiğini görüyorum. Ancak günün sonunda maçı kaybettik. Bunun için bir hayal kırıklığı yaşıyoruz." diye konuştu.

        Hala üç kulvarda hedeflerine gidebileceklerini aktaran tecrübeli başantrenör, "Anadolu Efes taraftarı olsam, her gün mücadele ortaya koyuyorlarsa takımıma saygı duymayı sürdürürüm. Bu mücadeleyi her gün ortaya koyarsak Avrupa'da her takımı yenebileceğimizi gösteririz. Puan durumunda Avrupa Ligi'nde çok zor olsa da play-inn şansımız matematiksel olarak var. Türkiye Kupası'nda ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olma şansımız var. Bu fırsat hala elimizde. Ben bir Anadolu Efes taraftarı olsam, şu anda önümüzde nelerin olduğunu değerlendiririm ve her şeyin kötü gideceğini düşünmem, olumlu kalmaya ve iyimser olmaya çalışırım, nelerin iyi gideceğine odaklanmaya çalışırım. Önümüzde zorlu ve kazanılası şeyler var." ifadelerini kullandı.

        BARTZOKAS: İKİNCİ YARIDA İYİ OYUNUMUZU SÜRDÜREMEDİK

        Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ise ikinci yarıda iyi oynamamalarına rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Yunan başantrenör, meslektaşı Pablo Laso ve Anadolu Efes'e iyi dileklerini ileterek başladığı basın toplantısında, "Zor bir sezon geçiriyorlar. Çok fazla sakatlık yaşadılar." dedi.

        Mücadeleyi değerlendiren Bartzokas, "İlk yarıda sağlam bir savunma yapıyorduk. Farkı oldukça açtık. Hücumda da iyi gidiyorduk. İkinci yarıda bu oyunu sürdüremedik. Özellikle savunmamız düştü. Ardından erken faul problemine girdik. İkinci yarıda neredeyse ilk yarının yarısı kadar sayı bulduk. Buna rağmen kazanmayı başardık. Günün sonunda mutlu ve bir sonraki mücadeleye hazır olmalıyız." diye konuştu.

