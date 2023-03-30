Anadolu Efes Virtus Bologna basketbol maçı için geri sayım başladı. THY EuroLeague'de 31. hafta itibariyle 10. sırada yer alan temsilcimiz Anadolu Efes, saha ve seyicisi önünde Virtus Bologna karşısında galibiyet arıyor. İşte, play-off sıralaması için hayati öneme sahip olan Anadolu Efes Virtus Bologna basketbol maçı ile ilgili tüm bilgiler...