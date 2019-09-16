Anadolu Hayat Emeklilik mentor acente programı başlattı

Anadolu Hayat Emeklilik, acente yapılanmasını genişletme ve kanal faaliyetlerini derinleştirme amacıyla Mentor Acente Programı’nı başlattı. Mentor Acente Programı, yeni acentelerin sigortacılık mesleğine ve Anadolu Hayat Emeklilik’e uyum sağlama sürecinde mevcut acentelerin deneyimlerinden ve iş birliğinden faydalanmasını öngören yeni bir iş modeli olma özelliğini taşıyor.

DENEYİMDEN FAYDALANACAKLAR

Bu iş modeli çerçevesinde yeni tesis edilen acentelere, mentor olarak belirlenmiş acentelerin mesleki deneyimlerinden ve rehberliğinden faydalanma imkânı sunuluyor. Mevcut acentelik faaliyetlerinin yanı sıra, Mentor Acente olarak da çalışacak acenteler, deneyimli ve sektöre önemli katkıları olmuş acenteler arasından seçiliyor.

Anadolu Hayat Emeklilik Acenteler Müdürü Burak Coşkun, kariyerine sigortacılık kulvarında başlamak veya bu mesleğe geçiş yapmak isteyen acente adayları için Mentor Acente Programı’nın önemli bir fırsat olduğunu, ayrıca önümüzdeki dönemde söz konusu programın ek olanaklarla genişletilmesi yönündeki çalışmaların da devam ettiğini belirtti.