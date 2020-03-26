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Anadolu Isuzu tüm dünyayı etkisi altına alan kornavirüsün etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek; üretim faaliyetlerine 30 Mart'tan başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırdı.

Şirket ayrıca 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için başvuru yaptı. KAP'a dün akşam yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Üretim dışında kalan operasyonlar şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edecektir. 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur."