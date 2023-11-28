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        Haberler Yaşam Anadolu parsı fotokapanla görüntülendi

        Anadolu parsı fotokapanla görüntülendi

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:45
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        Bir kez daha fotokapanda
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının fotokapan ile kaydedilen görüntülerini paylaştı.

        Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhteşem parsımız aylar sonra bir kez daha fotokapanımıza poz verdi.

        Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun. Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK’lar iş birliğinde Anadolu Parsı’nın izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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        #anadolu parsı
        #Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
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