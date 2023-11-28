Anadolu parsı fotokapanla görüntülendi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının fotokapan ile kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhteşem parsımız aylar sonra bir kez daha fotokapanımıza poz verdi.

Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun. Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK’lar iş birliğinde Anadolu Parsı’nın izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.