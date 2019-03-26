Anadolu Sigorta'dan Honda sahiplerine özel kasko

Anadolu Sigorta, Honda araç sahiplerine yönelik geliştirdiği Honda Kasko ile, Honda markalı binek araç sahiplerine özel teminat ve hizmetler sunuyor. Honda Kasko ürünü kapsamında, Honda marka binek araçlar için kasko kapsamına giren tüm risklere karşı güvence sağlanırken, hasar meydana gelmesi durumunda, Honda yetkili servislerinde belli tutardaki hasara kadar ekspertiz olmaksızın onarım yapılıyor. Anlaşmalı servisler birçok hizmeti ücretsiz sunarken, anlaşması olmayan servislerde hasar tazminatının belirlenen orandaki kısmı sigortalı tarafından ödeniyor.

ORİJİNAL PARÇA KULLANILIYOR

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz; “ Yeni ürünümüz ile diğer kasko ürünlerinden farklı olarak, Honda araç sahibi müşterilerimiz, her türlü hasar hizmetini Honda yetkili servisleri çatısı altında, yalnızca Honda orijinal parçaları kullanılarak, konusunda eğitimli ve uzman teknisyenler tarafından tam ve eksiksiz olarak alabilecekler” açıklamalarında bulundu.