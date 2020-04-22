Anadolu Sigorta, hizmet kullanım süresini 4 ay uzattı

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Anadolu Sigorta, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sigortalıların mağduriyetinin önüne geçmek için poliçeler kapsamındaki hizmetlerin kullanım hakkı süresini uzatıyor. Böylece poliçe vadesi yakın dönemde dolacak olan ancak koronavirüs salgını nedeniyle hizmet alma hakkını ertelemek isteyen sigortalılar, bu haklarını sonraki dönemde kullanabilecek. Zorlu salgın sürecinde sigortalılarını mağdur etmemek ve hayatlarını kolaylaştırabilmek adına pek çok uygulamayı hayata geçiren Anadolu Sigorta, kasko, sağlık, ferdi kaza ve konut poliçeleri için hizmet kullanım hakkı sürelerinin 4 aya kadar uzatma imkanı tanıyor.

MİNİ ONARIM VE CHECK UP

Kasko poliçeleri kapsamında ücretsiz oto yıkama hakkı bulunan Anadolu Sigortalılar, hizmet kullanım hakkı sürelerini 3 aya kadar uzatabilecek. Mayıs ayına kadar kasko poliçesi dolacak olanlar ise Mini Onarım Hizmeti haklarından sonraki 2 aya kadar yararlanabilecek. Sağlık sigortalarında da check-up teminatına ilişkin önemli bir gelişmeye imza atıldı. Evde Kal seferberliğine tam destek veren Anadolu Sigorta, özellikle bu süreçte hastanelerden hizmet alamayacak olan sigortalılarına özel uygulamaları ile destek oluyor. Poliçe vadeleri Haziran ayına kadar dolacak olan sigortalılar, check-up teminatlı sağlık poliçelerinde check-up kullanım haklarını poliçe bitiş tarihinden sonraki 4 ay içerisinde kullanabilecek. Bu sosyal izolasyon sürecinde ise 7/24 Canlı Sağlık Danışmanlığı uygulaması ile sağlık sigortalılarının evlerinden ayrılmadan sağlık danışmanlığı alabilmeleri sağlanıyor.

MAĞDURİYETLERİ ÖNLEMEK İÇİN

Konuyla ilgili bilgi veren Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, “Bu süreçte verdiğimiz hizmetlerle sigortalılarımızın yanında olmaya devam ederken, olası mağduriyetlerin de önünde geçmek için çalışıyoruz. Poliçeleriyle birlikte aldıkları hizmetlerden salgın süresince faydalanamayan sigortalılarımız, poliçe vadeleri bitse dahi belirlenen süreler kapsamında hizmet kullanım haklarını kaybetmeyecekler” dedi. Sigortalılar, poliçe vadesi içerisinde 0850 724 0850 numaralı Anadolu Sigorta çağrı merkezini arayarak hizmet kullanım haklarını uzatma taleplerini iletebiliyor.

Anadolu Sigorta’da kullanım hakkı süresi uzatılabilen tüm hizmetler şunlar:

-Kasko poliçelerinde Mini Onarım ve Ücretsiz Oto Yıkama hizmeti

-Sağlık poliçelerinde check up teminatı ve diş paketi hizmetleri

-Konut poliçelerinde Kombi-Klima Bakımı, Halı Yıkama, İndirimli Kuru Temizleme, Petek Temizliği hizmetleri ve Konut Mini Onarım hizmetleri

-Gülümseten Paket Ferdi Kaza Poliçeleri Asistans hizmetleri