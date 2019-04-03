Binlerce aday 13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan bahar dönemi AÖF sınavı giriş yerleri için heyecanlı bekleyişe başladı. Üniversite öğrencileri sınava girecekleri okulları öğrenmek için sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgelerini sorguluyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2019

13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı. AÖF sınav giriş belgesini almak için aşağıda bulunan butona tıklayarak öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

— Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) April 2, 2019

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi olan "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile AÖF giriş belgeleri sorgulanabilecek. İsteyen adaylar sınav giriş belgelerini AÖF bürolarından da alabilir

AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sistemini değiştirdi. Buna göre yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)