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Kurulduğu 1979 yılından bu yana burs programı sürdüren Anadolu Vakfı, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı’na başvuru sürecinin başladığını açıkladı.

Bugüne kadar 30 binden fazla öğrenciye burs yoluyla eğitim desteğinde bulunan Anadolu Vakfı’nın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, 1-30 Eylül 2020 tarihleri arasında online olarak başvuruda bulunabilecekleri kaydedildi.

Online başvuru sürecinde 60 farklı veri ile ailenin gelir durumunu ve öğrencinin başarısını değerlendiren Anadolu Vakfı'nın, bu sistemle bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanından 450 binden fazla burs başvurusu aldığı bilgisi verildi.

'AKADEMİK VE SOSYAL YÖNDEN BAŞARILI GENÇLERİ DESTEKLİYORUZ'

Burs programıyla akademik ve sosyal yönden başarılı gençleri desteklediklerini dile getiren Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, "Gençlere maddi destek vermek için çıktığımız bu yolda aslında kişisel gelişimlerine sağladığımız katkı bizler için büyük önem taşıyor. Gençlerin hayatlarını daha proaktif şekilde kurgulamalarına, hayallerinin farkına varmalarına, ülkemiz ve insanlık için daha etkin, çağdaş bireyler olmalarına olanak sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Burs sürecinin, Anadolu Vakfı ile bursiyerler arasında köprü oluşturduğuna dikkat çeken Güven, "Programımız mesleki deneyim paylaşım etkinlikleri ve eğitimlerin yanı sıra yine eğitim, kişilik envanteri gibi araçlar ile desteklenen bir yıllık mentorluk sürecini içeriyor. Bu uygulamalarımızı pandemi sürecinde de dijital ortamda kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Eğitimlerini tamamlayarak hayata atılan mezun bursiyerlerimiz ile ilişkilerimiz devam ediyor. Mezun bursiyerlerimiz, edindikleri deneyimleri yeni bursiyerler ile gerek mentorluk sürecinde gerekse diğer etkinlik ortamlarında paylaşıyor” diye konuştu.

Anadolu Vakfı Burs Programı kapsamında adaylar öncelikle akademik olarak kendi meslek dalı içerisinde değerlendiriliyor. Benzer başarı düzeyindeki adaylar arasında ihtiyaç durumu belirleyici oluyor.