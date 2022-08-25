Anadolu'yu Türk yurdu yapan savaşların kalıntıları araştırılıyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, savaşların yapıldığı yerlerin tam olarak belirlenmesi, savaşlarda yaşamını yitirenlerin gömüldükleri yerlerin tespit edilmesi, savaşların etkileri ve izleri konusunda somut kanıtlar bulunması amacıyla projeler yürütülüyor.

Malazgirt Savaş Alanının Tespiti Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, savaşta kullanıldığı düşünülen ok ve mızrak uçları gibi önemli bulgulara ulaşıldı.

"SOMUT BULUNTULARA ULAŞTIK"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, yaptığı açıklamada, Anadolu topraklarında sürdürülen savaş yüzey araştırmalarına üç alanda başladıklarını söyledi.

Coşkun bu alanlara ilişkin "Biri Milli Mücadele'de Anadolu'yu bize ebedi yurt olarak tutan savaşlar için, biri Anadolu'yu bize ilk defa yurt tutan Malazgirt Meydan Muharebesi için, biri de Osmanlı'nın Fetret Devri'ne girişine, büyük acılarla boğuşmasına neden olan ama daha sonra yeniden bir imparatorluk olarak teessüsünü mümkün kılan sürecin başlangıcı olan Ankara Savaşı için." bilgisini paylaştı.

Savaş alanı arkeolojisini uzmanlık alanı olarak yükseltmek ve genişletmek istediklerini söyleyen, bu alanda son 2-3 yıldır ciddi çalışmalara başladıklarını belirten Coşkun, ilki Muş ve Ahlat'ta başlatılan Malazgirt Meydan Muharebesi savaş alanı arkeolojisinde, muharebenin nerede, ne şekilde yapıldığını, orduların nerelerde konuşlandığını, ölenlerin nereye gömüldüğünü bulmaya çalıştıklarını anlattı.

Coşkun, somut kalıntılar da bulduklarını vurgulayarak, "Yaş ölçümleriyle, tespitleriyle tam olarak Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yaşandığı o zaman aralığına denk gelen somut buluntulara ulaştık." dedi.

Bir başka savaş yüzey araştırmasının Milli Mücadele'nin yaşandığı topraklarda, özellikle de Afyonkarahisar çevresinde yürütüldüğünü dile getiren Coşkun, siperlerin nerede olduğunun ve kalıntıların araştırıldığını ifade etti.